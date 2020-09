Spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Koalicjantów nie zaproszono

Głosowanie nad ustawą o ochronie praw zwierząt podzieliło Zjednoczoną Prawicę. Projektu forsowanego przez Jarosława Kaczyńskiego nie poparli koalicjanci z partii Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Wcześniej Solidarna Polska sprzeciwiła się uchwaleniu ustawy, która gwarantowałaby bezkarność urzędnikom, którzy podejmowali decyzje na podstawie specustaw covidowych.

Suski ogłosił koniec koalicji

W związku z takim rozwojem spraw, w piątek politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Marek Suski i Ryszard Terlecki ogłosili, że koalicja Zjednoczonej Prawicy obecnie praktycznie nie istnieje. Suski mówił o widmie przedterminowych wyborów bądź rządu mniejszościowego. Tego samego dnia przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował o zawieszeniu w prawach członka partii 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie poparli „piątki dla zwierząt” .

Kaczyński ukarał posłów. Ziobro straci posadę?

Decyzję w sprawie posłów Jarosław Kaczyński podjął już przed weekendem, tymczasem w poniedziałek o godz. 13 kierownictwo PiS ma się spotkać, by rozmawiać o przyszłości koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. W weekend informowaliśmy, że miała już zapaść decyzja o dymisji Zbigniewa Ziobry ze stanowiska ministra sprawiedliwości, co oznaczałoby praktycznie rozpad komisji. Szefa SP miałby zastąpić Przemysław Czarnek bądź Małgorzata Wassermann.

Spotkanie Prawa i Sprawiedliwości bez koalicjantów