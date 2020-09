Rozłam w Zjednoczonej Prawicy? Terlecki uszczypliwie o „małych partyjkach”

– Małe partyjki, które wchodzą w skład Zjednoczonej Prawicy muszą troszkę utemperować swoje apetyty; jeżeli to zrobią to będziemy próbowali się jeszcze porozumieć – powiedział w poniedziałek szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Słowa polityka cytuje Polska Agencja Prasowa na Twitterze.

Wicemarszałek niższej izby parlamentu o ewentualne zmiany, które mają zajść w ramach Zjednoczonej Prawicy, był pytany na sejmowym korytarzu. Jedna z dziennikarek dociekała, czy jeżeli Zbigniew Ziobro odejdzie z rządu, to Solidarna Polska pozostanie w ramach Zjednoczonej Prawicy. – Z pewnością nie – odparł Terlecki. Dziennikarka dopytywała, czy polityk nie wierzy, że „oni zostaną w imię realizacji programu Zjednoczonej Prawicy”. – Mam nadzieję, że niektórzy z posłów jednej i drugiej koalicyjnej partii pójdą po rozum do głowy i zostaną w klubie – powiedział wicemarszałek Sejmu. – Ale już nie w ramach swoich ugrupowań, tylko rozumiem, że będzie im wtedy bliżej do PiS-u? – kontynuowała dziennikarka. – Tak, tak. Zobaczymy – odpowiedział Terlecki.

Tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Ziobro zdymisjonowany?