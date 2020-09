Ziobro o tzw. ustawie covidowej: Byliśmy gotowi do dyskusji, ale przepis był nieprecyzyjny

W środę 16 września w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu tzw. ustawy covidowej, która zakłada, że urzędnik nie poniesie odpowiedzialności karnej, jeśli będzie działać w interesie społecznym w celu przeciwdziałania COVID-19.

Artykuł 10. ustawy brzmi: „Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, a bez tego naruszenia podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby utrudnione”.

Ustawa gwarantująca urzędnikom bezkarność w przypadku decyzji podejmowanych na podstawie specustaw covidowych, stałą się kością niezgody między koalicjantami. Wobec jawnego sprzeciwu Solidarnej Polski, głosowanie nad projektem zniknęło z harmonogramu obrad Sejmu w zeszłym tygodniu. Dziś do tej kwestii odniósł się Ziobro.