Ostra wymiana zdań między Jakubiakiem a Winnickim. „Już na mnie synek donosiłeś”

Marek Jakubiak w wywiadzie dla magazynu „Plus minus” dziennika „Rzeczpospolita” mówił m.in. o prawyborach, które zorganizowała Konfederacja przed wyborami prezydenckimi. - Sama idea prawyborów mi się podobała, ale wiedziałem, że to była ustawka narodowców. Oni są najbardziej zdyscyplinowani, wozili swoich sympatyków autobusami na głosowania. Korwin dał się ograć jak dziecko. A przeciwko mnie zorganizowali hejt. Winnicki jeszcze przed wyborami parlamentarnymi rozesłał do narodowców esemesa: „Niszczymy Jakubiaka“. Potem się tego wyparł, ale ja wiem, że to poszło w teren – powiedział Jakubiak, którego słowa cytuje portal tysol.pl. „Marek Jakubiak kłamie” – odpowiedział Robert Winnicki na Twitterze.

Zawisza: Patologiczny kłamca Jakubiak

Na tym jednak potyczki słowne między Jakubiakiem i politykiem Konfederacji się nie zakończyły. „Oto dowód. Robercie Winnicki, powiedziałbyś sorry i nie byłoby sprawy” – napisał Jakubiak, dołączając do postu screena wiadomości. „Odpowiesz przed sądem za swoje kłamstwa” – odpowiedział Winnicki i udostępnił tweeta, którego autorem jest Artur Zawisza. „Patologiczny kłamca Jakubiak znowu zamieszcza moje ironiczne SMSy: jak widać wyraźnie wysyłane DO Winnickiego, a nie PRZEZ niego” – napisał. W dalszej części wpisu Zawisza przypomniał, że omawiana sprawa była już opisywana przez media. „Pan Marek chce dodatkowo wyjść na głupka, który rzekomo demaskując, sam się ośmiesza. Cóż” – stwierdził na zakończenie.

Jakubiak do Winnickiego: Już na mnie synek donosiłeś

Na zakończenie wymiany zdań Jakubiak zwrócił się do Winnickiego. „Już na mnie synek donosiłeś do sądu i przegrałeś. Donosicielom mówię, że są niegodni, a po twoich reakcjach jestem coraz bardziej pewien, że nie tylko takie świństwa robiłeś” – napisał.