Na Podkarpaciu jak na szczycie władzy. Efekt? Wniosek o odwołanie polityków SP i Porozumienia

– Jako marszałek mogę złożyć wniosek o odwołanie wybranych członków zarządu sejmiku wojewódzkiego. I to zamierzam zrobić. Dziś jest ostatni dzień na złożenie takiego wniosku – za siedem dni odbędzie się posiedzenie sejmiku. Mógłbym jeszcze złożyć go w dniu posiedzenia, ale to wiązałoby się z dodatkowymi głosowaniami – poinformował Władysław Ortyl w rozmowie z portalem rzeszow.wyborcza.pl. Chodzi o odwołanie z zarządu Anny Huk z Solidarnej Polski i Stanisława Kruczka z Porozumienia.

„Niezrozumiałe zachowanie dwóch koalicjantów”

Komunikat w sprawie opublikował rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. „Zapewnienie stabilnego i działającego w pełnym zaufaniu zarządzania województwem podkarpackim jest podstawowym zadaniem władz samorządowych. W związku z niepotrzebnym zakłóceniem stabilności pracy zarządu i niezrozumiałym zachowaniem dwóch koalicjantów konieczne jest działanie zapobiegawcze w postaci zmian w składzie zarządu województwa” – poinformował Tomasz Leyko. Wnioski o odwołanie z zarządu będą procedowane na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, czyli w poniedziałek 28 września.

Rozłam w Zjednoczonej Prawicy. Jakie decyzje zapadły na spotkaniu?

Tarcia w Zjednoczonej Prawicy wywołały już same projekty ustaw, które potocznie nazywa się „Bezkarność+” oraz „Piątka dla zwierząt”. Już w piątek 18 września Marek Suski o politykach Solidarnej Polski i Porozumienia wypowiadał się jako „byłych koalicjantach”. Mówił także o rządzie mniejszościowym.

Kilka dni później, w poniedziałek 21 września, odbyło się spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kierownictwo PiS zajęło się obecną sytuacją wewnątrz koalicji Zjednoczonej Prawicy. „Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie” – poinformowała Anita Czerwińska, rzecznik PiS, po zakończeniu spotkania.