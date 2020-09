Jaki i Woś murem za Ziobrą. Filiks: Włączył błagalny jęk i syndrom syna marnotrawnego

„Parlamentarzyści Solidarnej Polski przez 5 lat głosowali tak jak PiS w 99,9% głosowań. Walczyli na pierwszej linii w najważniejszych bitwach. Dziś wspieramy ministra Ziobrę. Chcemy dalej lojalnie realizować wspólny program ZP dla Polski. Program, któremu jesteśmy wierni” – napisał na Twitterze Patryk Jaki.

„Ziobro nie mógł się tylko zgodzić na tak ustawę o bezkarności”

W kolejnym wpisie europoseł podkreślił, że nieprawdziwe są informacje o „żądaniach nowych stanowisk”, które mieliby stawiać politycy Solidarnej Polski. W dalszej części Jaki ujawnił kulisy rozmów dotyczących rekonstrukcji rządu. „Zgodziliśmy się oddać Ministerstwo Środowiska (mimo gwarancji w umowie koalicyjnej). Wszystko było ustalone, co potwierdził szef klubu PiS. Minister Zbigniew Ziobro nie mógł się tylko zgodzić na taką ustawę o »bezkarności«, ale idziemy dalej” – przekonywał Patryk Jaki.

Wpis utrzymany w podobnym tonie opublikował także Michał Woś. Minister Środowiska podkreślił, że Solidarna Polska „przez 5 lat lojalnie realizowała i realizuje program Zjednoczonej Prawicy”. „Walczyliśmy w najważniejszych sprawach na pierwszej linii frontu. Pełne wsparcie dla Zbigniewa Ziobry. Chcemy dalej realizować wspólny program ZP, któremu pozostajemy wierni” – napisał polityk na Twitterze.

„Już wiadomo, kto przelicytował”

Wpis polityków komentowało wielu internautów, dostrzegając zmianę tonu wypowiedzi. Do sprawy odniosła się także posłanka KO. „Chcieć możecie wszystko. Mówiłam Wam, że Wasz koniec nadejdzie i ze skończycie się jeszcze zanim będą prawomocne wyroki wobec Was. I ten dzień nadszedł. Nie ma co się już unikać i błagać. Czas szukać prawników” – napisała Magdalena Filiks. „Już wiadomo, kto przelicytował. Ziobro włączył błagalny jęk i syndrom syna marnotrawnego. Ciśnienie wytrzymał Kaczyński. Zbychu wróci nawet na kolanach i bez teki. Coś czuję, że Jarek go jednak nie pocieszy. Najlepszy czas na porządki. Teraz albo nigdy” – stwierdziła posłanka kilka godzin wcześniej.

Czytaj także:

Na Podkarpaciu jak na szczycie władzy. Efekt? Wniosek o odwołanie polityków SP i Porozumienia