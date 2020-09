PSL proponuje zmiany w „Piątce dla zwierzat”. „Zrobimy wszystko, by zatrzymać tę ustawę”

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nazywana powszechnie „Piątką dla zwierząt” trafiła do Senatu, gdzie mają odbyć się „staranne” prace nad ewentualnymi poprawkami do nowych przepisów. – Zrobimy wszystko, by zatrzymać tę ustawę – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji PSL w Senacie i przedstawił propozycję zmian, które ma zgłosić jego partia.