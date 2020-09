Prezydent spotkał się z Tomaszem Grodzkim. Wśród tematów m.in. ustawa o ochronie praw zwierząt

Wczoraj Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiedział w Polskim Radiu, że Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Z prośbą o spotkanie miał wystąpić marszałek Senatu. Wśród poruszonych tematów znalazły się ustawa dotycząca ochrony praw zwierząt, aktualna sytuacja polityczna w kraju, a także kwestie dotyczące polityki zagranicznej – informuje tvn24.pl.

„Piątka dla zwierząt”. Tomasz Grodzki podsumowuje spotkanie z prezydentem

Marszałek Senatu podsumował spotkanie z prezydentem na konferencji prasowej. – Pan prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, to dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest absolutnie wymogiem cywilizacyjnym. Z tym się całkowicie zgadzam. Również należy pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, którzy mają kredyty, więc owszem możemy to wygaszać, ale są przykłady innych krajów, że możemy to wygaszać w sposób cywilizowany, poprzez danie czasu na wygaszenie tych hodowli, poprzez pewne rekompensaty – powiedział Tomasz Grodzki, którego słowa cytuje 300polityka.pl. Marszałek Senatu dodał, że przykłady innych krajów pokazują, że „okres trzech lat jest dobrym okresem na wygaszanie tych hodowli”.

Senat i ustawa o ochronie praw zwierząt. Będzie dodatkowe posiedzenie

Tomasz Grodzki zwrócił także uwagę na to, że nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt była procedowana w Sejmie w sposób ekspresowy i „została podjęta ad hoc”. – Senat znowu musi odgrywać rolę tej poważnej instytucji państwa, która zajmie się tym starannie, dogłębnie, wysłucha wszystkich stron – powiedział polityk. Grodzki zapowiedział, że zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Senatu, na którym senatorowie będą zajmować się ustawą o ochronie praw zwierząt. Odbędzie się prawdopodobnie 9 października.

