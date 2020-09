Donald Tusk pokazał tajemniczy list i wyhaftowaną gwiazdę. „Nie zapomnij o nas”

Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej do listopada 2019 roku był jednym z głównych negocjatorów Brexitu. Polski polityk niejednokrotnie dał do zrozumienia, że sam uważa wyjście Wielkiej Brytanii z Unii za niepotrzebne i przykre, przez co był ostro krytykowany przez zwolenników Brexitu, a równocześnie zdobył sobie sympatię jego przeciwników. Sam Tusk, już jako szef Europejskiej Partii Ludowej opuszczenie UE przez Zjednoczone Królestwo skomentował zamieszczając na Twitterze wpis: „We still love You” , czyli „Nadal Cię kochamy” . Słowa rozdzielił flagami Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii oraz symbolem serca.

Tajemniczy list i wyhaftowana gwiazda

Teraz Tusk na Twitterze zamieścił zdjęcie listu jaki otrzymał.

„Drogi Donaldzie Tusku, wyhaftowałem ci tę gwiazdkę, aby podziękować za wyważone podejście do wszystkich kwestii związanych z Brexitem. Nazywam ją przemieszczoną gwiazdą, która przypomina, że wszyscy jesteśmy częścią europejskiej konstelacji i że razem jest nam lepiej. Nie zapomnij o nas, ciągle jesteśmy bardzo blisko”.

Do listu dołączony był tekturowy bilecik napisem „Dziękuję. Pamiętaj o nas. Wielka Brytania”. Do listu rzeczywiście dołączono też wyhaftowaną żółtą gwiazdę na niebieskim tle, która ma prawdopodobnie symbolizować jedną z gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

Szef Europejskiej Partii Ludowej nie ujawnił od kogo dostał taką symboliczną przesyłkę. We wpisie na Twitterze napisał jedynie „Tak, ciągle jesteśmy bardzo blisko” i dodał emotikonę symbolizującą serce.

Nie pierwszy taki list

Tusk podobny list dostał już w przeszłości od sześciolatki, jeszcze w trakcie brexitowych negocjacji w marcu 2019 roku. „Zawsze będziemy przyjaciółmi, Sophie” – napisał wtedy Tusk.

