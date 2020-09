Poseł Solidarnej Polski: Nawet nasze przekonania nie są ważniejsze od trwania koalicji

W ostatnich dniach trwają wzmożone negocjacje między liderami Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński odbył spotkania ze Zbigniewem Ziobro z Solidarnej Polski i Jarosławem Gowinem z Porozumienia. Negocjacje komentował na antenie RMF FM Tadeusz Cymański. – My naprawdę jesteśmy i byliśmy bardzo lojalnym koalicjantem. Program, na który się umówiliśmy, realizujemy – stwierdził poseł Solidarnej Polski.

Cymański o wypowiedziach kolegów z Solidarnej Polski

Dodał, że wypowiedzi polityków jego partii nawet krytyczne pod adresem koalicjantów, nie powinny być powodem, by „wystawiać na szwank koalicję” . – Zachowania czy wypowiedzi pojedynczych ludzi to nie jest stanowisko partii – mówił. Równocześnie krytycznie odniósł się do komentarzy z drugiej strony – To, że jesteśmy mali, nie znaczy, żeby nami poniewierać. „Pakować biurka” , „berecik” . Ja sobie cenię koalicję tak, że nie będę dolewać oliwy do ognia. Będę łagodził – stwierdził Cymański, komentując wypowiedzi m.in. Marka Suskiego.

Czy Ziobro przyjmie warunki Kaczyńskiego?

Polityk Solidarnej Polski zaznaczył, że w negocjacjach partia stoi przy tym, żeby Zbigniew Ziobro był ministrem, natomiast jest otwarta na rozmowy o ustawach: covidowej oraz o ochronie praw zwierząt. – Nawet nasze przekonania nie są ważniejsze od trwania koalicji – stwierdził w RMF FM Tadeusz Cymański. Zdradził, że dziś Zbigniew Ziobro przedstawi zarządowi Solidarnej Polski warunki, które dostał od Jarosława Kaczyńskiego. – To jego decyzja, czy je przyjmie. Jego pozycja w partii jest niemal taka jak Jarosława Kaczyńskiego w PiS-ie – dodał.

Czytaj także:

Spotkanie Kaczyński-Ziobro. Prezes PiS postawił warunki, czas na ruch SP