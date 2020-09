Tęczowa iluminacja na budynku KE przypominała polską flagę. „Proszę aresztować Unię Europejską!”

We wtorek 22 września przedstawiciele organizacji All Out i Kampanii Przeciw Homofobii wręczyli Komisarz ds. Równości Helenie Dalli petycję, w której ponad 300 000 osób podpisało się pod żądaniem potępienia aktów przemocy i dyskryminacji wobec osób LGBT w Polsce oraz rozszerzenia przepisów o przestępstwa z nienawiści motywowane orientacją psychoseksualną i tożsamością płciową. Aktywiści LGBT zarzucają polskiemu rządowi i władzom samorządowym „homofobiczne poczynania”, w tym tworzenie „stref wolnych od LGBT” i „homofobiczną nagonkę”.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji dyskutowali z komisarz Dalli m.in. na temat praktycznych wymiarów życia w strefach wolnych od LGBT, rosnącej przemocy fizycznej i psychicznej wobec osób LGBT w Polsce oraz o odmowie finansowania dla miast, które przyjęły uchwały „przeciwko ideologii LGBT”.

– Czas, aby Komisja Europejska i Rada Europejska stanęły na wysokości zadania i wypełnili swój obowiązek obrony wspólnych wartości UE zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej poprzez włączenie kwestii naruszeń praw podstawowych w procedurę art. 7 Traktatu i uruchomienie procedury naruszeniowej w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT – stwierdziła wicedyrektorka KPH, Mirosława Makuchowska.

Tęczowa iluminacja

Wieczorem tego samego dnia, na budynku głównej siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli z inicjatywy All Out i KPH wyświetlone zostały tęczowe hasła wzywające unijne instytucje do podjęcia konkretnych działań.

Tęczowa iluminacja przedstawiała flagę przypominającą polską banderę, tylko z tęczowym godłem i nie czerwonym, a tęczowym pasem. Wyświetlono także hasła:

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen: „W naszej Unii nie ma miejsca [...] na strefy wolne od LGBT”.

Ponad 300,000 osób żąda

UE: Czas zamienić słowa w czyny. Stop „strefom wolnym od LGBT” w Polsce!

Nie jesteśmy ideologią. Jesteśmy obywatel(k)ami Polski

Do iluminacji odniósł się również poseł Krzysztof Śmiszek. „Panie prokuratorze Zbigniewie Ziobro, proszę aresztować Unię Europejską! Symbole narodowe elgiebety profanują!” – napisał ironicznie na Twitterze.

