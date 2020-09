Ardanowski opowiada o niszczeniu „wymodlonej” koalicji. „Ciśnie mi łzy do oczu...”

Zjednoczona Prawica pozostaje w największym kryzysie, od kiedy doszła do władzy w 2015 roku. I to wewnętrznym, wywołanym przez tarcia między koalicjantami. W środę wieczorem co prawda doszło do spotkania Zbigniewa Ziobry z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie padły oficjalne deklaracje.

Na ten moment więc Zjednoczona Prawica pozostaje podzielona, a nawet ewentualne porozumienie pewnych wyłomów może nie załatać.

Rozłam w Zjednoczonej Prawicy. Ardanowski: Martwi mnie i ciśnie łzy do oczu...

W rozmowie z serwisem wPolityce.pl minister rolnictwa (przymierzany od tygodni do dymisji) Jan Krzysztof Ardanowski komentował całe zamieszanie w Zjednoczonej Prawicy. Co warte zaznaczenia, Ardanowski był jednym z posłów, którzy głosowali „przeciw” ustawie „Piątka dla zwierząt”, przez co został zawieszony w prawach członka PiS. W dodatku właśnie ta ustawa, a konkretnie brak poparcia koalicjantów dla niej, miała być zarzewiem sporu w koalicji.

Jak podkreślał Ardanowski, jest w PiS od początku i jest zdania, że jego formacja ma jeszcze wiele zadań do wykonania. W jego ocenie przed PiS rysowały się spokojne trzy lata rządów z „życzliwym prezydentem”. Tymczasem wszystko popsuła ustawa.