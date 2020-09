Waszczykowski interweniuje w sprawie tęczowej iluminacji. „Poniewierają polskie godło”

„Podpisałam się pod interpelacją Witolda Waszczykowskiego do Komisji Europejskiej w sprawie profanacji polskich barw i symboli narodowych. Nie może być przyzwolenia na takie traktowanie Polski i Polaków. Zachęcam innych europosłów do podpisania się pod interpelacją” – napisała Beata Szydło na Twitterze. Europosłanka do wpisu dołączyła zdjęcie dokumentu.

Tęczowa iluminacja na budynku KE. Profanacja polskich barw narodowych?

W interpelacji podano, że chodzi o zdarzenie z 23 września 2020 roku, kiedy to na fasadzie budynku KE w Brukseli zaprezentowano iluminację, w której „wykorzystano polskie symbole narodowe”. „Godło przedstawiono na tęczowym tle, a czerwień zastąpiono kolorami kojarzonymi z aktywistami LGBT” – czytamy.

W dalszej części dokumentu oceniono, że „zaprezentowana iluminacja stanowi profanację polskich barw narodowych, a jej celem jest powielanie fake newsa na temat Polski jako kraju homofobicznego i tzw. stref wolnych od LGBT, które nie istnieją w polskim porządku prawnym”.

Waszczykowski o „fałszywej narracji wobec Polski”

Na zakończenie autor interpelacji zwraca się do KE z pytaniami, kto zezwolił na „iluminację fałszywego godła polskiego”, dlaczego „komisja kontynuuje fałszywą narrację wobec Polski” oraz czy komisja „przeprosi za profanację polskiego godła narodowego i polskich barw narodowych”.

Sprawę Witold Waszczykowski komentował także na Twitterze. „Będziemy pytać komisarzy, dlaczego powielają fałszywe informacje o Polsce i dlaczego poniewierają polskie godło” – napisał polityk. Europoseł opublikował także zdjęcie, na którym widać omawianą iluminację z podpisem następującej treści: „Nie jesteśmy ideologią. Jesteśmy obywatelami Polski”.

Waszczykowski składa interpelację. KE reaguje

„To nie Komisja Europejska zorganizowała iluminację świetlną na budynku Berlaymont w Brukseli. Nikt też nie prosił KE o zgodę na wyświetlenie tego obrazu. Z naszych informacji wynika, że projekcja została wyświetlona z miejsca poza bezpośrednią kontrolą ochrony budynku” – czytamy we wpisie KE na Twitterze. Wpis skomentowała Beata Szydło. Była premier polskiego rządu stwierdziła, że „cieszy tak szybka odpowiedź KE”. „Szkoda, że wczoraj nie zareagowano równie szybko, gdy na budynku KE profanowane było polskie godło” – zakończyła polityk.

Czytaj także:

Pierwsza zagraniczna wizyta Andrzeja Dudy w nowej kadencji. Prezydentowi towarzyszy żona