Porozumienie ramię w ramię z PiS-em? Gowin mówi o „nowej umowie koalicyjnej”

– Jeżeli chodzi o nową umowę koalicyjną, wszystkie znaki zapytania, które pojawiły się w trakcie debat między Porozumieniem a PiS-em, zniknęły – powiedział Jarosław Gowin na konferencji prasowej. – Osiągnęliśmy 100 proc. zgodę co do tego, jak ma wyglądać rola Porozumienia w przyszłym rządzie – dodał lider wspomnianej partii, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu Mateusza Morawieckiego?

W czwartek 24 września Ryszard Terlecki przekazał dziennikarzom, że wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński dołączy do rządu. Z informacji szefa klubu PiS wynika, że prezes partii ma zostać wicepremierem. Pytany, czy Jarosław Kaczyński stanie na czele nowego komitetu ds. bezpieczeństwa odpowiedział, że „taki rzeczywiście jest plan”. Ryszard Terlecki poinformował, że prezesowi PiS będzie bezpośrednio podlegać Ministerstwo Sprawiedliwości.

– (...) Będziemy się cieszyć, jeżeli zapowiedzi wejścia do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego się spełnią. Dlatego że to też z całą pewnością przyczyni się do jeszcze efektywniejszego funkcjonowania rządu, a zatem po okresie, kiedy koalicja rządowa znalazła się na wirażu i wierzę, że to już jest ta ostatnia prosta, która dzieli nas od podpisania umowy koalicyjnej oraz powstania nowego rządu – stwierdził Jarosław Gowin na briefingu prasowym.

