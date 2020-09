Kaczyński wejdzie do rządu? Jeśli tak, Jachira już ma problem. Nie wie, jak będzie go tytułować

Wygląda na to, że konflikt wewnątrz Zjednoczonej Prawicy został zażegnany. Tyle tylko, że opinia publiczna nie poznała oficjalnych rozstrzygnięć po krótkim rozłamie, gdy koalicjanci mówili, że koalicja „nie istnieje”. Rozmowy między liderami PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski przyniosły szczęśliwy dla ZP finał, ale teraz mnożą się nieoficjalne doniesienia na temat np. składu rządu.

Jeden ze scenariuszy, który opisują nieoficjalnie media, zakłada, że do rządu miałby wejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polityk miałby zostać wicepremierem, który będzie nadzorował m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kaczyński w rządzie jako wicepremier? Jachira już się głowi

Te nieoficjalne doniesienia sprawiły, że posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira zaczęła się głowić, jak będzie zwracać się do Kaczyńskiego, gdy ten wejdzie do rządu. Posłanka KO, od kiedy znalazła się w Sejmie, tytułuje prezesa PiS „Szeregowy pośle Kaczyński”, więc teraz... zapytała internautów, jak powinna się zwracać do Jarosława Kaczyńskiego.