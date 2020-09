Był raport o obsadzaniu spółek przez rządzących? Jest interpelacja, posłanka mówi „sprawdzam”

Wiceminister sprawiedliwości poseł klubu PiS (formalnie polityk Solidarnej Polski) Sebastian Kaleta udzielił niedawno wywiadu w RMF FM, który odbił się szerokim echem. W trakcie sporych zawirowań w Zjednoczonej Prawicy pojawiały się głosy polityków PiS, że Solidarna Polska, wówczas zbuntowana, powinna liczyć się z tym, że jej ludzie stracą posady w państwowych spółkach.

Kaleta w RMF FM dowodził natomiast, komentując takie doniesienia, że Solidarna Polska wcale nie ma takiego wpływu na kadry w spółkach Skarbu Państwa. Po czym powiedział:

– Okazuje się, że podczas negocjacji (w Zjednoczonej Prawicy – red.) przygotowano specjalny raport (...). Okazuje się, że ten raport wskazał, że Solidarna Polska ze wszystkich partii koalicyjnych ma najmniejszy wpływ, najmniejszy udział w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, poniżej 0,5 proc.

Był raport o obsadzeniu spółek? Posłanka Lewicy dopytuje premiera

Wypowiedź wiceministra Kalety zainteresowała posłankę Annę Marię Żukowską z klubu Lewicy. Polityczka zwróciła uwagę na „raport” o obsadzaniu spółek Skarbu Państwa, dlatego też złożyła interpelację w tej sprawie (na razie jej treść nie jest dostępna na stronach Sejmu). Posłanka krótko podsumowuje stanowisko Kalety, po czym pyta premiera o partyjnych nominatów w SSP. Jak czytamy:

W związku z powyższym zwracam się do Pana, Panie Prezesie Rady Ministrów, z następującym pytaniem: czy prawdą jest, aby sporządzony został raport dotyczący kwestii obsadzenia spółek Skarbu Państwa przez ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej, o którym wspomniał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w dniu 22 września na antenie radiowej audycji prowadzonej przez RMF FM pt. „Rozmowa RMF”?

Posłanka dodaje też adnotację, że jeżeli raport rzeczywiście powstał, to chce, by został on ujawniony. „Jeśli tak, to wnioskuję do Pana o upublicznienie tego raportu” – pada na koniec.