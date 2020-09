Co Kaczyński ustalił z koalicjantami? Nieoficjalnie: Tak wygląda umowa Zjednoczonej Prawicy

W sobotę przewodniczący partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy poinformowali o podpisaniu nowej umowy koalicyjnej. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro w obecności kamer parafowali dokument. Choć każdy z nich wygłosił krótkie oświadczenie, nie padły żadne konkrety na temat tego, co zawiera umowa.

Zjednoczona Prawica ma umowę. Co ustalili koalicjanci?

Nieoficjalne ustalenia na ten temat publikują „Fakty” TVN. Według doniesień tej stacji, koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości – Solidarna Polska i Porozumienie, mają otrzymać po jednym ministerstwie. Przypadną im także stanowiska ministerialne w Kancelarii Premiera. Ustalono, że partie wspólnie wystartują w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, ale nie zapisano gwarancji konkretnych miejsc na listach wyborczych.

Ważne ustalenie dotyczy projektów ustaw zgłaszanych przez koalicjantów PiS. Wszystkie one mają być wcześniej uzgadniane w ramach koalicji. Decyzja co do projektu, który podzielił Zjednoczoną Prawicę – ustawy o ochronie praw zwierząt, ma zapaść dopiero po tym, jak ustawą zajmie się Senat i trafi ona ponownie do Sejmu.

