Wiadomo, kiedy zmiany w rządzie. W poniedziałek spotkanie kierownictwa PiS

W sobotę sfinalizowane zostały negocjacje między Jarosławem Kaczyńskim, Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali nową umowę koalicyjną. Jej treści nie podano oficjalnie do wiadomości publicznej, ale rzeczniczka ugrupowania, Anita Czerwińska, zdradziła nieoficjalnie kilka punktów.

Rekonstrukcja rządu. Kaczyński wicepremierem?

O dalszych planach, dotyczących między innymi zmian w rządzie, mówił w programie Woronicza 17 rzecznik rządu. Pytany o to, czy przesądzone jest wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu i objęcie przez niego stanowiska, Piotr Mueller odparł, że nie chciałby wyprzedzać tej deklaracji premiera i prezesa PiS. – Ale wszystko na to wskazuje, że prezes Jarosław Kaczyński będzie w rządzie i wszyscy jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi, bo to wzmacnia funkcjonowanie całego rządu – mówił rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości