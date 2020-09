Tomczyk szefem klubu KO. Polityk PiS: Muszę zdradzić pewną tajemnicę

W porannym programie Polsat News Paweł Szefernaker zarzucał opozycji, że jej politycy ekscytują się „wielopoziomowymi konstrukcjami kto, kogo, gdzie” . – Wybraliście twarz rządu Ewy Kopacz na szefa swojego klubu parlamentarnego – zwrócił się do Marcina Kierwińskiego. – Boże, jak was boli, ależ się pan boi – skwitował polityk Platformy.

Wtedy Szefernaker stwierdził, że chce zdradzić jedną tajemnicę Zjednoczonej Prawicy. – My cały tydzień panu Tomczykowi kibicowaliśmy, żeby został szefem klubu. My jesteśmy szczęśliwi z tego powodu – stwierdził. Tomczyka opisał jako „twarz rządu Ewy Kopacz” i człowieka, który „chciał ściągnąć do Polski nieograniczoną liczbę uchodźców w ramach przymusowej relokacji” . Kpił, że ktoś taki ma teraz stanowić nową jakość w polityce.

Cezary Tomczyk szefem klubu KO

W piątek Cezary Tomczyk został przewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Były rzecznik rządu Ewy Kopacz zastąpi na tym stanowisku Borysa Budkę, który dotychczas łączył obowiązki szefa klubu KO i lidera Platformy Obywatelskiej.