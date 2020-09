Kiedyś różniła ich technika mycia rąk, teraz... szczepionki. Grodzki kontra Karczewski

Gdy Stanisław Karczewski był wicemarszałkiem Senatu (wcześniej, w trakcie poprzedniej kadencji piastował urząd marszałka izby wyższej) zorganizował konferencję prasową, na której pouczał nowego marszałka Tomasza Grodzkiego.

W lutym poszło o mycie rąk. Tuż przed dotarciem epidemii koronawirusa do Polski politycy, obydwaj lekarze, prezentowali, jak należy dbać o higienę. Pierwszy był Grodzki, który pokazywał, jak należy dezynfekować ręce. Zdaniem Karczewskiego marszałek Senatu zrobił to błędnie, dlatego poprawiał go publicznie.

Karczewski kontra Grodzki. Tym razem szczepionki

Dosyć nieoczekiwanie we wrześniu politycy znowu zaprezentowali dwa zupełnie inne podejścia. Od kilku dni Platforma Obywatelska alarmuje, że w Polsce brakuje szczepionek na grypę i domaga się informacji w tej sprawie. Dlatego też Stanisław Karczewski, który stał się szeregowym senatorem Prawa i Sprawiedliwości (zrezygnował z funkcji wicemarszałka), podzielił się własnymi doświadczeniami w tym zakresie, pisząc:

Uprzejmie informuję, że szczepionkę przeciwko grypie, którą zaszczepiłem się kilka dni temu, kupiłem w ogólnodostępnej aptece a czekałem na nią prawie tydzień.

Trochę później na Twitterze uaktywnił się Tomasz Grodzki, który po części powtórzył narrację swojej partii.