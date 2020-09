Prezydent prowadzi konsultacje ws. „piątki dla zwierząt”. Spotkał się z przedstawicielami branży mięsnej

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w poniedziałek 28 września Andrzej Duda spotkał się z członkami Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz z przedstawicielami branż: mięsnej i drobiarskiej. Konsultacje dotyczyły aktualnie procedowanej w parlamencie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Spotkanie prezydenta z marszałkiem senatu

W ubiegłym tygodniu Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie nowelizacji ustawy o prawach zwierząt. – Pan prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, to dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest absolutnie wymogiem cywilizacyjnym. Z tym się całkowicie zgadzam. Również należy pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, którzy mają kredyty, więc owszem możemy to wygaszać, ale są przykłady innych krajów, że możemy to wygaszać w sposób cywilizowany, poprzez danie czasu na wygaszenie tych hodowli, poprzez pewne rekompensaty – powiedział Tomasz Grodzki na konferencji po spotkaniu.

Marszałek Senatu dodał, że przykłady innych krajów pokazują, że „okres trzech lat jest dobrym okresem na wygaszanie tych hodowli”.

Senat i ustawa o ochronie praw zwierząt. Będzie dodatkowe posiedzenie

Tomasz Grodzki zwrócił także uwagę na to, że nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt była procedowana w Sejmie w sposób ekspresowy i „została podjęta ad hoc”. – Senat znowu musi odgrywać rolę tej poważnej instytucji państwa, która zajmie się tym starannie, dogłębnie, wysłucha wszystkich stron – powiedział polityk. Grodzki zapowiedział, że zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Senatu, na którym senatorowie będą zajmować się ustawą o ochronie praw zwierząt. Odbędzie się prawdopodobnie 9 października.