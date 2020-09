TVP pyta, czy Kidawa-Błońska szykuje bunt w PO. „Buntuję się, ale przeciw waszym kłamstwom”

Portal TVP Info w artykule „Będzie bunt Kidawy-Błońskiej? Ma w sobie głębokie urazy” zastanawia się, czy wicemarszałek Sejmu szykuje bunt w swojej partii.

Na potwierdzenie tezy o urażonych ambicjach byłej kandydatki na prezydenta portal przytacza głos „pragnącego zachować anonimowość senator PO”. – Małgosia była pogodzona z koniecznością wycofania się z wyborów prezydenckich. PO przegranej Rafała uznała jednak, że jej rezygnacja nie była potrzebna i obraziła się na liderów partii. Chyba uważa, że mogła poradzić sobie lepiej – mówi źródło portalu.

W swoim tekście TVP info cytuje też wypowiedź posła PiS-u Zbigniewa Girzyńskiego, który mówił, że „nie dziwi” go to, że Kidawa Błońska „ma w sobie głębokie urazy”. Cytowana jest tez odpowiedź posła Lewicy Tomasza Treli na pytanie czy możliwy jest rozłam w KO i jakaś inicjatywa skupiona wokół wicemarszałek Sejmu? – Nie wiem, czy rozłam, natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska po tych trudnych dla nich wyborach i trudnej decyzji, bo była zmuszona do odejścia, niby sama odeszła, będzie na razie bardzo powściągliwa, jeżeli chodzi o aspiracje, ambicje wewnątrz PO. Sprawa PO to sprawa PO. Nie jestem zwolennikiem rozbicia w Platformie, bo rozbicie Platformy to rozbicie też opozycji – stwierdził Trela.

Kidawa-Błońska odpowiada

Na sugestię portalu TVP Info Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiedziała na swoim Twitterze. „Breaking news: buntuję się, ale przeciw waszym manipulacjom, kłamstwom i 2 mld zł, które dali wam PiS i prezydent Duda, a które mogły zasilić budżet ochrony zdrowia” – napisała była kandydatka PO na prezydenta.