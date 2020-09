Decyzja zapadła! Jest zgoda na nowy skład rządu Zjednoczonej Prawicy

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska przed godz. 16 poinformowała na Twitterze, że Rada koalicji Zjednoczonej Prawicy zaakceptowała nowy skład rządu. Wtorkowe spotkanie polityków przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczęło się po godz. 14, a w obradach wzięli udział m.in. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, a także Mateusz Morawiecki. Rozmowy dotyczyły podziału ministerstw oraz działań rządu po rekonstrukcji.

Rada koalicji

Wspomniana Rada koalicji powstała po podpisaniu nowej umowy koalicyjnej między PiS, Porozumieniem oraz Solidarną Polską. W jej skład wchodzą członkowie kierownictwa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego oraz przedstawiciele partii Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro.

Rekonstrukcja rządu. Kiedy zapadną ostateczne decyzje?

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapowiadał na antenie Polskiego Radia, że decyzje dotyczące personaliów zostaną podane do wiadomości opinii publicznej być może w tym tygodniu. Ze względu na napięty kalendarz prezydenta i premiera może się to jednak opóźnić. – Dlatego nie dam sobie ręki uciąć, że powołania nastąpią w tym tygodniu, czy to będzie realne, czy będzie to możliwe dopiero w przyszłym tygodniu – powiedział polityk PiS.

Fogiel został również zapytany, czy faktycznie Jarosław Kaczyński wejdzie w skład rządu. – Jeśli chodzi o powołania wicepremierów i skład personalny to jeszcze chwilę poczekajmy, nie chcę uprzedzać faktów, poczekajmy chwilę – apelował Fogiel.