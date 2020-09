Koronawirus. Rekordowa liczba zakażonych na Słowacji. Premier zapowiada dodatkowe restrykcje

W środę 30 września resort zdrowia Słowacji poinformował o odnotowaniu rekordowego wskaźnika nowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii. Poinformowano o 567 nowych przypadkach – podaje The Guardian.

Koronawirus na Słowacji. Premier zapowiada kolejne obostrzenia

W odpowiedzi na sytuację epidemiczną w kraju rząd Słowacji zdecydował się zakazać organizowania „większości publicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych”, o czym na konferencji prasowej poinformował Igor Matovic. Premier apelował, aby obywatele nosili maski ochronne, unikali spotkań rodzinnych i zachowywali dystans, aby uniknąć wprowadzenia kolejnych obostrzeń w odpowiedzi na pandemię.

Bary i restauracje nie będą mogły być otwarte w godzinach 22.00 do 6.00. Co więcej, tylko lokale z miejscami siedzącymi będą mogły działać. Do sklepów wrócą limity, które określają, ilu klientów może jednocześnie robić zakupy. Właściciele będą musieli zapewnić klientom środki do dezynfekcji. W związku z nowymi ustaleniami konieczne będzie noszenie maseczek w przestrzeni publicznej w miejscach, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu dwóch metrów.

Nowe restrykcje zaczną obowiązywać od 1 października do odwołania. Dotychczas przeprowadzenie testów potwierdziło obecność koronawirusa u prawie 10 tys. obywateli Słowacji.