Zimoch krytycznie o Platformie, ciepło o ruchu Hołowni. „To bardzo ciekawy, lekceważony projekt”

Tomasz Zimoch w wywiadzie podtrzymał swoje krytyczne wypowiedzi pod adresem kierownictwa Platformy Obywatelskiej. – Nie należę do partii, mówiłem krytycznie, ale z troską o klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Mówię, to co myślę. To było konieczne, bo dotyczyło pracy największego klubu opozycyjnego w Sejmie. Nie kryłem się z tym od miesięcy, w marcu napisałem list do ówczesnego szefa klubu, na naszych posiedzeniach wyrażałem bardzo krytyczne stanowisko – przypomniał.

Zimoch skomentował też przetasowania w kierownictwie KO. W piątek Cezary Tomczyk został przewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Były rzecznik rządu Ewy Kopacz zastąpi na tym stanowisku Borysa Budkę, który dotychczas łączył obowiązki szefa klubu KO i lidera Platformy Obywatelskiej. W swojej ocenie nowego szefa Zimoch był ostrożny i nie chciał odpowiadać wprost, czy Tomczyk jest dobrym wyborem.

Zimoch o Budce: Nie zamienił ze mną nawet słowa

– Mam nadzieję. Choćby na to, że będzie rozmawiał z posłami. Poprzedni szef nie tylko ze mną nie zamienił nawet słowa. Nawet nie wiedział, jak wygląda moje „posłowanie”. Dobrze, że nowy przewodniczący mówił o potrzebie zmiany, dobrze, że dostrzegł błędy w pracy klubu, także jego zdaniem nie funkcjonował tak, jak tego oczekiwano. Łączenie funkcji szefa partii i przewodniczącego klubu parlamentarnego było bardzo złym pomysłem – podkreślał.

Zimoch o Trzaskowskim i Hołowni

O ruchu Rafała Trzaskowskiego Tomasz Zimoch wypowiadał się z pewną rezerwą. Zaznaczał, że wciąż nie wiadomo, czy podobna siła polityczna w ogóle powstanie. Otwarcie za to życzył sukcesu Szymonowi Hołowni. – Jestem pod wrażeniem tego, co zrobił do tej pory. Uważam, że rozbudzenie zainteresowania działalnością obywatelską od zera i to przy takiej polaryzacji społeczeństwa, jest prawdziwym wyczynem. Widziałem w wielu regionach Polski, jakie poparcie zyskał ruch Szymona Hołowni. To na pewno bardzo ciekawy projekt, który jest lekceważony przez wieloletnich polityków. Muszę przyznać, że chciałbym, żeby Hołowni się udało – powiedział.