Lista nowych ministrów i członków rządu Mateusza Morawieckiego. Rada Ministrów po rekonstrukcji

Premier Mateusz Morawiecki w środę 30 września przedstawił nowy skład swojego rządu, jak zaznaczał, zmiany są przede wszystkim strukturalne. – Nowa struktura ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji. (...). Zwiększeniu efektywności, takie przesłanki, merytoryczne, przyświecały nam podczas podejmowania tych decyzji w ramach całego obozu Zjednoczonej Prawicy – mówił przed prezentacją listy nowych nazwisk w rządzie.

Mateusz Morawiecki powtarzał, że „sednem programu” Prawa i Sprawiedliwości jest „Polska dobrobytu”, która pamięta o wartościach, także europejskich. – Wokół nas bardzo szybko zmieniają się priorytety; walka o obronę polskich i europejskich wartości to rzecz, która ma dla nas ogromną wagę – podkreślał.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki

Wicepremierzy:

Wicepremier, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa – Jarosław Kaczyński

Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin

Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin

Wicepremier, Minister Kultury i Sportu – Piotr Gliński

Ministrowie:

Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Kamiński

Minister Zdrowia – Adam Niedzielski

Minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Rau

Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek

Minister Finansów – Tadeusz Kościński

Minister Rolnictwa i Leśnictwa – Grzegorz Puda

Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk

Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg

Minister Środowiska i Klimatu – Michał Kurtyka

Minister ds. samorządów w Kancelarii Premiera z ramienia Porozumienia – Michał Cieślak

Nowy rząd. Mateusz Morawiecki: Sprosta nowym wyzwaniom

Już po prezentacji nowych ministrów w swoim rządzie premier Mateusz Morawiecki podziękował dotychczasowym szefom resortów, którzy opuszczają jego rząd. Oznajmił przy tym: – Jestem przekonany, że rząd kontynuacji będzie w stanie jeszcze lepiej niż do tej pory sprostować nowym wyzwaniom na arenie wewnętrznej i globalnej.

W przyszłym tygodniu – zgodnie z zapowiedziami rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy – dojdzie do zaprzysiężenia nowych ministrów. Nie wiadomo natomiast, kto z ramienia Solidarnej Polski – poza Zbigniewem Ziobrą – wejdzie do rządu. Dotychczas wskazywano na Michała Wosia, obecnego ministra środowiska, jednak premier nie wymienił go wśród nowych ministrów.