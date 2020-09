Stephen King w 15 słowach podsumował debatę prezydencką Trump vs Biden. „Kulfoniasty brutal”

„Macie przyzwoitego człowieka przeciwko kulfoniastemu, krzykliwemu brutalowi bez konkretnych planów na jakikolwiek temat” – napisał King. W oryginalnym brzmieniu przełożyło się to na 15 słów, wśród których największe wrażenie robiły przymiotniki: „hulking” i „loudmouth”. Ten pierwszy tłumaczyć można na wiele sposobów, między innymi jako „ciężki”, „niezdarny” czy – nasz faworyt – „kulfoniasty”. Skojarzenia z Hulkiem z komiksów Marvela również dopuszczalne. „Loudmouth” z kolei oznacza krzykacza, osobę niedopuszczającą do głosu swoich rozmówców. „Bully” z kolei oznacza w amerykańskiej kulturze osobę prześladującą rówieśników lub młodszych uczniów w szkołach.

Internauci jednoznacznie przyporządkowali opisy z tweeta Stephena Kinga do odpowiednich polityków. Przyzwoity człowiek to w ich ocenie Biden, natomiast niepochlebne określenia bardziej pasowały im do Trumpa. I to mimo cytowanego przez cały dzień „shut up” Bidena, wymierzonego w stronę swojego politycznego oponenta.