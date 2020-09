Dom, gospodarstwo rolne i cztery mieszkania. Prześwietliliśmy majątek nowego ministra ds. samorządów

Michał Cieślak to nowy minister – członek Rady Ministrów ds. Rozwoju samorządu terytorialnego z ramienia Porozumienia. Do tej pory pełnił rolę posła na Sejm. Sprawdziliśmy oszczędności i długi nowego ministra, wykazany przez niego majątek i to, ile Michał Cieślak zarobił w 2019 roku.

W środę 30 września premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowych członków rządu. Ministrem – członkiem Rady Ministrów ds. Rozwoju samorządu terytorialnego z ramienia Porozumienia został Michał Cieślak. Oszczędności i długi nowego ministra ds. samorządów W oświadczeniu majątkowym z maja tego roku Michał Cieślak wykazał, że posiada oszczędności w wysokości 50 tysięcy złotych, 6,5 tysiąca dolarów i 10 tysięcy euro. Minister posiada również długi, musi spłaca dwa kredyty mieszkaniowe. Z jednego pozostało mu do spłaty 450 tysięcy złotych, z drugiego 520 tysięcy złotych. Michał Cieślak. Nieruchomości i samochody Nowy minister jest właścicielem kilku nieruchomości, z czego część wynajmuje. Posiada dom o powierzchni 90 mkw. o wartości 120 tysięcy złotych, mieszkanie o powierzchni 31 mkw. o wartości około 100 tysięcy złotych, mieszkanie z garażem o powierzchni 43 mkw. o wartości 250 tysięcy złotych, mieszkanie z garażem o powierzchni 89 mkw. o wartości 580 tysięcy złotych zakupione na kredyt oraz mieszkanie z garażem o powierzchni 44 mkw. o wartości 550 tysięcy złotych zakupione na kredyt. Poza tym Cieślak jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,96 ha o wartości około 120 tysięcy złotych. Minister ds. samorządów w Kancelarii Premiera jest również właścicielem samochodu Renault Scenic z 2006 roku oraz jest współwłaścicielem BMW F10 z 2013 roku i Forda Fiesty z 2009 roku. Ile zarabia Michał Cieślak? W części oświadczenia majątkowego dotyczącej dochodów minister wskazał, ze w 2019 roku uzyskał niecałe 30 tys. złotych nieopodatkowanej diety parlamentarnej i 91 776,95 złotych brutto poselskiego uposażenia. Oprócz tego otrzymał dopłaty rolnicze w wysokości 4 tys. złotych i przychód z najmu mieszkania w wysokości 24 tysięcy złotych. Kim jest Michał Cieślak? Cieślak dostał się do Sejmu już w 2015 roku, startując z listy PiS w okręgu kieleckim. W parlamencie zasiadał m.in. w komisjach gospodarki i rozwoju czy rolnictwa i rozwoju wsi. Więcej o nowym ministrze z Porozumienia przeczytacie w poniższym tekście.