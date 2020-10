Sasin: Pod względem pozycji politycznej Jarosław Kaczyński jest ważniejszy od premiera Morawieckiego

– Pan poseł Czarnek biorąc pod uwagę binarność tego ministerstwo, lepiej pasuję do tego stanowiska – ocenił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin na antenie RMF FM. Pytany o kontrowersje wokół kandydatury na stanowisko nowego ministra nauki i edukacji, przyznał, że rozumie, że niektórym osobom tak wyrazista kandydatura może nie odpowiadać. – Rozumiem, że to, że ktoś ma wyraziste poglądy może komuś nie odpowiadać – skomentował.

Przemysław Czarnek, poseł z Lublina, były wojewoda lubelski zasłynął słowami skierowanymi w kierunku środowiska LGBT – Skończmy te idiotyzmy o prawach człowieka i równości – powiedział. O komentarz do tej wypowiedzi poproszony został wicepremier Jacek Sasin.

– Widziałem ostatnio w internecie filmik, jak stowarzyszenie wspólnoty różańcowej jest atakowane przez aktywistki LGBT. One na nich szczekały, to nie są zachowania normalne – skomentował. – Rzeczywiście, te słowa wyjęte z kontekstu całej audycji, w której padły, brzmią tak, że trudno się z nimi zgodzić. Jednak w kontekście całej audycji wiadomo o co Panu posłowi chodziło. Mówił o ludziach, którzy starają się teraz wywracać do góry nogami całą naszą cywilizację, to na czym od 1000 lat opiera się nasza tożsamość. Próbują narzucać ideologię LGBT także tym, którzy sobie tego nie życzą – przekonywał Sasin.

Kaczyński ważniejszy od Morawieckiego

W kontekście rekonstrukcji rządu, wicepremier Jacek Sasin został także zapytany o pozycję Jarosława Kaczyńskiego, który ma pełnić funkcję wicepremiera, a jednocześnie, to on stoi na czele PiS i całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Kto będzie więc czyim szefem?