Radosław Fogiel mówi o rekonstrukcji rządu. „Mógłbym być złośliwy…”

W środę poznaliśmy skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z zapowiedziami Jarosław Kaczyński będzie wicepremierem i obejmie funkcję szefa Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa. – Z jednej strony mógłbym być złośliwy i powiedzieć, że to realizacja postulatów opozycji, która od dawna przekonywała, że prezes Kaczyński powinien być w rządzie, wziąć na siebie odpowiedzialność za rządzenie – komentował Radosław Fogiel w „Porannej rozmowie” portalu gazeta.pl. Wicerzecznik PiS po chwili jednak wyjaśnił swój żart i dodał, że to oczywiście nie opozycja decyduje o zachodzących zmianach. – Myślę, że to będzie miało dobre efekty – podsumował.

Rekonstrukcja rządu. Czarnek za Piontkowskiego

Przemysław Czarnek na stanowisku ministra edukacji zastąpi Dariusza Piontkowskiego, o czym poinformował Mateusz Morawiecki. – Poseł Przemysław Czarnek jest wykładowcą akademickim od wielu lat. Ma doświadczenie w tej dziedzinie, jest człowiekiem decyzyjnym, o jasno sprecyzowanych poglądach – komentował wicerzecznik PiS w wywiadzie dla portalu gazeta.pl. W dalszej części programu polityk stwierdził, że przed edukacją stoją przeróżne wyzwania, które są związane nie tylko z pandemią koronawirusa.