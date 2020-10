Ostra reakcja polityków PiS na słowa wiceszefowej PE. „Niemcy mają doświadczenie w głodzeniu Polaków”

Jak wynikało ze streszczenia rozmowy, które na swojej stronie internetowej zamieściła niemiecka stacja radiowa DeutschlandFunk, Katarina Barley, niemiecka wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i była minister sprawiedliwości Niemiec w kontekście mechanizmu praworządności miała mówić o „finansowym zagłodzeniu” państw takich jak Polska, czy Węgry.

Okazuje się, że o ile w całej rozmowie Barley krytycznie oceniała postępowanie zarówno rządu Polski, jak i Węgier, to same słowa o „zagłodzeniu” padły wyłącznie w stosunku do Węgier. Stacja poprawiła swoje streszczenie i zamieściła odpowiednie wyjaśnienie. „W pierwszej wersji sfałszowaliśmy oświadczenie Katariny Barley, wyolbrzymiając je. Naprawiliśmy ten błąd i przepraszamy” – napisali dziennikarze radia.

Nie zmienia to faktu, że niemiecka polityk uważa, że w Unii Europejskiej potrzebny jest mechanizm, który sprawi, że „każdy kto nie przestrzega wartości Unii Europejskiej, może zostać ukarany finansowo”. – Dotacje unijne są skuteczną dźwignią – stwierdziła Barley.

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego przypomniała, że trwają negocjacje unijnego budżetu na najbliższych siedem lat, w którym wiele środków mają dostać Polska i Węgry. – Polska i Węgry chcą dostać pieniądze, żyją z pieniędzy europejskich. Jeśli nie uda nam się teraz poruszyć kwestii rządów prawa, kiedy to zrobimy? – pytała w wywiadzie niemiecka europoseł.

Politycy PiS żądali przeprosin

Zanim portal niemieckiego radia zmienił swój artykuł, do rzekomych słów wiceszefowej Parlamentu Europejskiego odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

„ Ta wypowiedź jest oburzająca i przywołuje najgorsze skojarzenia historyczne. Można by powiedzieć, że Niemcy mają doświadczenie w głodzeniu i prześladowaniu Polaków... ” – napisał na Twitterze szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. „ Oczekujemy oficjalnych przeprosin od pani Barley i wycofania się z tych haniebnych słów! ” – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik rządu Piotr Müller, który również domaga się przeprosin i wycofania się Barley ze słów, które nazywa haniebnymi.

Na wypowiedź wiceszefowej Parlamentu Europejskiego zareagował też Kamil Bortniczuk z Porozumienia. „ Do czasu wypowiedzi tej średnio rozgarniętej Pani, zdawało się, że szczytem językowej niezręczności było kanalizowanie energii Rafała Trzaskowskiego ” – napisał odwołując się do wczorajszej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. „ Trzeba się jednak twardo domagać reparacji – to dopiero dźwignia! Bez zbędnych, biurokratycznych i ideologicznych obciążeń” – dodał.