Ambasador USA została wezwana na wyjaśniającą rozmowę do MSZ. Powodem głośny wywiad

Wtorkowy wywiad Georgette Mosbacher dla Wirtualnej Polski doprowadził do odwołania przez szefa polskiego MSZ Zbigniewa Raua wcześniej zaplanowanego spotkania z ambasador USA i do wezwania jej do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienia.