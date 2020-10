Czarzasty nie przeprosi za „homofobicznego świra”. Tłumaczy dlaczego

Szef SLD i jeden z liderów zjednoczonej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w tym tygodniu w niewybredny sposób nazwał Przemysława Czarnka, posła PiS a już niedługo ministra kultury i nauki. Według Czarzastego Czarnek to „homofobiczny świr”. Czarnek później komentował te słowa, wskazując, że „nie zwraca uwagi na hejt” i pozostaje otwarty na krytykę, ale merytoryczną.

Czarzasty o wypowiedzi na temat Czarnka: Nie przeproszę

Do tego wątku w „Gościu Wydarzeń” w Polsat News powrócił prowadzący program Bogdan Rymanowski. Goszcząc Czarzastego zapytał o to, czy poseł przeprosi za tę wypowiedź. Czarzasty odparł:

– Nie wycofuję się ze swoich słów. Bo tak uważam. Oczywiście, że go nie przeproszę. Uznałem, że te określenia do niego pasują. W związku z tym po prostu go użyłem.

Czarzasty opowiada, co zrobiłby, gdyby nazwano go „lewicowym świrem”

Później Włodzimierz Czarzasty wyliczał niektóre z kontrowersyjnych wypowiedzi Czarnka, jak np. te o marszach równości. Wówczas Rymanowski zapytał polityka, co by się stało, gdyby to o nim powiedziano np. „lewicowy świr”.

Czarzasty odparł, że poszedłby do domu, usiadł w bibliotece i zacząłby się zastanawiać. Dodał po chwili, wplatając jedną z wypowiedzi Czarnka (wątek „ludzi normalnych”):