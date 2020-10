Michał Wójcik: Rodzic nie ma prawa dać dziecku klapsa. To moje stanowisko

Oprócz wyjaśnienia kwestii związanych z kształtem rządu, Wójcik poruszył też dwie kwestie, które mocniej zainteresowały internautów. Jedną z nich był temat kar cielesnych, wymierzanych dzieciom przez rodziców. Wójcik stwierdził, że jego stanowisko jest jednoznaczne – rodzic nie ma prawa dać dziecku klapsa.

– Dlatego ja nigdy – ja mam córkę, studiuje w tej chwili, być może słucha tego programu – nigdy w życiu nie dałem klapsa. Starałem się oczywiście edukować, mówić. Różne były sytuacje – podkreślał. – Żyłem jednak w czasach, gdzie jednak nieraz otrzymałem tego klapsa. Natomiast tutaj trzeba bardzo ostrożnie z tym. Uważam, że trzeba znaleźć tę nić porozumienia – dodawał.

Wójcik o „terrorze mniejszości”

„Nowoczesne” poglądy polityka w tym miejscu jednak miały swoją granicę. Pytany o kwestię osób LGBT zaczął mówić o „terrorze mniejszości”. – To, kto jaką ma orientację seksualną, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj to większość jest w istocie terroryzowana przez mniejszość. Większość jest terroryzowana przez mniejszość. Doszliśmy do takich czasów – przekonywał.

– Mam 50 lat i przez 50 lat nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że on się czuje jako kobieta, ja go mam uznać, że on jest kobietą, widząc, że on jest mężczyzną. Panie redaktorze, potem taki człowiek trafia do mnie do jednostki penitencjarnej i co? Mam go na oddziale kobiecym przetrzymywać? – pytał.