Trump w nagraniu przekonuje o swoim dobrym zdrowiu. „Zdarzają się rzeczy, które wyglądają jak cuda od Boga”

Zakażony koronawirusem Donald Trump w swoim stylu przemawiał do Amerykanów, deklarując nie tylko swoje świetne zdrowie i gotowość do dalszej pracy, ale też chwaląc Stany Zjednoczone i podkreślając ich wiodącą rolę na świecie. – Chcę podziękować niesamowitym lekarzom z Walter Reed Medical Center. Moim zdaniem to najlepszy obiekt na świecie – stwierdził polityk. – Gdy przyjechałem tutaj, nie czułem się zbyt dobrze. Teraz czuję się znacznie lepiej. Ciężko pracujemy, aby odesłać mnie z powrotem. Muszę wrócić, ponieważ wciąż musimy sprawić, by Ameryka znów była wielka – podkreślał.

Trump, który wcześniej wielokrotnie umniejszał niebezpieczeństwo stwarzane przez pandemię koronawirusa, tym razem mówił, iż SARS-COV-2 może dopaść każdego. – Przydarzyło się to wielu milionom ludzi na całym świecie. Walczę o nich. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Walczę o nich na całym świecie – mówił. – Pokonamy tego koronawirusa, czy jakkolwiek chcecie to nazwać – zapewniał.

– Tak wiele się wydarzyło, jeśli spojrzycie na terapie, w których teraz uczestniczę. Szczerze mówiąc, są cudami, jeśli chcecie znać prawdę. To cuda – przekonywał prezydent USA. – Ludzie krytykują mnie, kiedy to mówię, ale zdarzają się rzeczy, które wyglądają jak cuda zstępujące od Boga – podkreślał Trump.