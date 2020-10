Sondaż. Spory w koalicji nie osłabiły poparcia dla rządu. Stracił za to ruch Hołowni

4 października do urn gotowych byłoby pójść 51,9 proc. Polaków uprawnionych do głosowania. Na Prawi i Sprawiedliwość zagłosowałoby 41,6 proc. z nich. To nawet więcej niż w badaniu tej samej firmy przeprowadzonym dwa tygodnie wcześniej.

Drugie miejsce w badaniu przypadło Koalicji Obywatelskiej, która mogłaby teraz liczyć na 22,1 proc. głosów, a przed miesiącem na 22,4 proc. Trzecia pozycja to Polska 2050 Szymona Hołowni. Tu odnotowano spadek z 11,2 proc. poparcia do 9 proc. Wirtualna Polska sugeruje, że przyczyną obniżenia zainteresowania partią Hołowni jest postawieni na jej czele Michała Kobosko.

W parlamencie znalazłyby się też miejsca dla Konfederacji (7,5 proc.) oraz Lewicy (7,2 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłaby Koalicja Polska, czyli połączone siły PSL i Kukiz'15. Te ugrupowania mogą liczyć razem na 4 proc, . poparcia. 8,5 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać popieranej przez siebie partii.

Badanie przeprowadzono 2 października metodą CATI na próbie 1100 respondentów.