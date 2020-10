Piotr Zgorzelski zakażony koronawirusem. Wicemarszałek przekazał, jak się czuje

W poście zamieszczonym w poniedziałek na Twitterze Piotr Zgorzelski poinformował, że przebywa w kwarantannie w związku z otrzymaniem pozytywnego testu na koronawirusa. Zaapelował także do ludzi o to, by na siebie uważali i nie lekceważyli zagrożenia. „Pracownikom służby zdrowia i inspekcji sanitarnej bardzo dziękuję za ich pracę, często na granicy ludzkiej wytrzymałości” – podkreślił.

W niedzielę 4 października Piotr Zgorzelski był gościem programu „Śniadanie w Polsat News” . Gośćmi byli także Sławomir Neumann (KO), Artur Dziambor i Paweł Sałek (Konfederacja), Radosław Fogiel (PiS) i Maciej Gdula (Lewica).