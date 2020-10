Dlaczego Ardanowski odchodzi z rządu? Minister pisze o „łajdactwie”

„Zmieniają się koncepcje i cele. Moje odejście nie jest związane z rekonstrukcją rządu, tylko moim stanowiskiem w sprawie ustawy o ochronie zwierząt, która wywoła poważne konsekwencje” – napisał Jan Krzysztof Ardanowski na Twitterze, jednoznacznie ucinając spekulacje dotyczące powodów odejścia z rządu. „Natomiast jest łajdactwem przedstawianie rolników jako barbarzyńców, lobby czy mafię” – zakończył wpis minister rolnictwa.

Ardanowski w liście do polityków PiS: Zdaniem rolników PiS zdradza wieś

We wtorek 15 września portal Onet opublikował treść listu, jaki wysłał do polityków Prawa i Sprawiedliwości minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Ostrzegał w nim przed możliwymi negatywnymi skutkami wprowadzenia „Piątki dla zwierząt”.

W dokumencie nie brakowało także mocnych tez, ale co dziwi najbardziej: minister otwarcie występuje przeciwko ustawie, którą firmował Jarosław Kaczyński. „Zdaniem rolników PiS zdradza wieś, przestaje być jej obrońcą, a deklaracje składane przez najważniejszych polityków przed wyborami były tylko hasłami propagandowymi i elementem walki o elektorat wiejski. Straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości będą trwałe i bardzo trudne do odwrócenia, niemożliwe do zrekompensowania jakimikolwiek środkami przed następnymi wyborami” – napisał minister rolnictwa.

Głosowanie ws. „Piątki dla zwierząt”. Jan Krzysztof Ardanowski zawieszony

Jan Krzysztof Ardanowski był jednym z 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy decyzją Jarosława Kaczyńskiego zostali zawieszeni w prawach członka partii po tym, jak nie poparli projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt.