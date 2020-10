Przemysław Czarnek ma koronawirusa. GIS ogłasza zakres osób objętych kwarantanną

„Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że osoby, które miały bezpośredni kontakt z panem prof. Przemysławem Czarnkiem w okresie od piątku 2 października do poniedziałku 5 października, zostaną objęte kwarantanną” – czytamy we wpisie GIS na Twitterze.

Czarnek zakażony koronawirusem. Piontkowski, Dworczyk, Moskal wysłani na kwarantannę

W ostatnich dniach Czarnek spotykał się z wieloma politykami i udzielał licznych wywiadów. Jego zakażenie może więc pociągnąć za sobą długi łańcuch osób publicznych, które zgodnie z przepisami będą musiały udać się teraz na kwarantannę.

Wśród nich z pewnością znajdzie się minister edukacji (jeszcze nie doszło do dymisji) Dariusz Piontkowski, ponieważ panowie spotkali się w piątek w MEN. Z kolei w sobotę Czarnek widział się z szefem KPRM Michałem Dworczykiem w kancelarii premiera, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, wojewodą lubelskim Lechem Sprawką, marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim i szefem młodzieżówki PiS Michałem Moskalem. Wszyscy wymienieni również trafią na kwarantannę. Objęto nią także wiceministra klimatu Jacka Ozdobę.

Czarnek zrobił test, bo „bolała go głowa”

Przypomnijmy, informacja o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa u nowo powołanego ministra edukacji i nauki pojawiła się w poniedziałek przed godz. 11. „Chciałbym Państwa poinformować, że przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa. Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy nie chcąc narażać Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze. Nie lekceważcie objawów” – napisał Przemysław Czarnek na Twitterze.

Pod wpisem Czarnka, który o godz. 15 miał odebrać nominację na stanowisko nauki i edukacji, pojawiły się od razu setki komentarzy. „Życzę siły dla Polski! Wszystko będzie dobrze” – napisał Dominik Tarczyński. „Zdrowia” – wtórował Sławomir Cenckiewicz, a podobne komentarze zamieścili Sławomir Tyszka, Arkadiusz Mularczyk, Witold Czarnecki i Jan Kanthak.