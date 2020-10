Znamy termin zaprzysiężenia rządu. Andrzej Duda podjął decyzję

„Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że dokona zmian w składzie Rady Ministrów jutro o godzinie 14.00. Zmiany zostaną przeprowadzone uwzględniając obostrzenia sanitarne” – napisał Błażej Spychalski na Twitterze. Rzecznik prezydenta poinformował, że uroczystość odbędzie się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

Przemysław Czarnek zakażony koronawiursem. Zmiana terminu zaprzysiężenia rządu

Przypomnijmy – zmiana terminu zaprzysiężenia rządu jest spowodowana potwierdzeniem zakażenia koronawiursem u Przemysława Czarnka. Polityk, który ma objąć funkcję Ministra Edukacji i Nauki o pozytywnym wyniku testu, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Osoby, które miały bliski kontakt z zarażonym będą realizowały obowiązki wynikające z przepisów. Z tego powodu premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę terminu zaprzysiężenia” – przekazał po godz. 12.00 Piotr Müller na Twitterze.

Błażej Spychalski na konferencji prasowej poinformował, że – co oczywiste – Przemysław Czarnek nie będzie uczestniczył w jutrzejszym zaprzysiężeniu rządu, a co za tym idzie nie obejmie oficjalnie nowej funkcji we wtorek 6 października.