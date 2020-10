Debata w PE o praworządności. Kempa i Jaki w natarciu. „Moglibyście się od nas uczyć”

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim ruszyła debata nad projektem rezolucji, który – tu cytat za stroną PE – „przewiduje ustanowienie obiektywnego, opartego na dowodach oraz sprawiedliwego mechanizmu, odnoszącego się do wszystkich państw członkowskich, w celu ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych”.

W dużym skrócie: rezolucja zakłada, że w razie stwierdzenia, że któreś z państw członkowskich naruszyło np. zasady praworządności, można byłoby „karać” je np. zmniejszeniem finansowania z unijnych funduszy. Na środę 7 października zaplanowano głosowanie nad rezolucją.

Debata w PE o praworządności. Kempa: Pod płaszczykiem troski eurolewica chce wprowadzać aborcję

Obóz rządzący w Polsce wielokrotnie podnosił, że te mechanizmy monitorowania proponowane przez europosłów wymagałyby daleko idących zmian w samych traktatach unijnych. Zresztą komentatorzy i politycy wskazują również, że tego typ u rozwiązania są skierowane przede wszystkim wobec Warszawy i Budapesztu. Polska i Węgry od kilku lat są na „cenzurowanym” w Brukseli i co rusz mają problemy z unijnymi instytucjami.

W poniedziałek głos zabierał m.in. słowacki europoseł, autor raportu dotyczącego mechanizmu praworządności, Michal Šimečka, który mówił, że unijne pieniądze „nie mogą finansować autorytarnych rządów”. Ostro pomysły zawarte w projekcie skrytykowała europosłanka PiS Beata Kempa (formalnie w Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry), aczkolwiek czytała z kartki:

– Nie ma i nie będzie zgody na pozatraktatowe działanie. Nie ma podstawy prawnej tego raportu, crème de la crème to powoływanie w preambule na Radę Europy, w której zasiada Rosja, tej samej rady, która dotąd nie potępiła Moskwy za atak na Aleksieja Nawalnego.

Dalej Kempa dowodziła, że przyjęcie takich rozwiązań to tak naprawdę „kolejny etap federalizacji UE”. – (To – red.) spełnienie federalistycznych snów eurolewicy o zarządzaniu państwami europejskimi z ostatniego piętra budynku Komisji Europejskiej. (...). Pod płaszczykiem troski (unijni urzędnicy – red.) o demokrację chcą wprowadzać aborcję, ideologię gender oraz specjalne prawa dla mniejszości seksualnych – mówiła Kempa.

Kempa zwróciła się jeszcze bezpośrednio do posła Šimečki oraz przewodniczącej KE: – Ja przeżyłam komunę, ale nie dałam się tak zmanipulować, jak pan dzisiaj, mówiący nieprawdę o tym, co się dzieje w Polsce!

Jaki o rezolucji: Staliście i patrzyliście, jak atakowali nas Niemcy i Sowieci. Moglibyście się uczyć od nas

Sylwia Spurek, która do PE weszła z list Wiosny Biedronia, a obecnie jest bezpartyjna (choć przynależy do frakcji Zielonych w PE), skrytykowała szefową KE Ursulę von der Leyen, że ta wciąż nie zareagowała ostrzej w kwestii praworządności.

– Na poprzedniej sesji PE przewodnicząca KE von der Leyen pięknie mówiła o równości, szacunku, godności. Ale to wciąż są tylko słowa. Do polskiego rządu dalej szerokim strumieniem płyną środki unijne – powiedziała Spurek. Tuż po niej głos zabrał Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości, który nie przebierał w słowach, twierdząc, że Polska „uwiera” niektóre unijne państwa, bo radzi sobie lepiej od nich. Europoseł postanowił też udowodnić, dlaczego kraje Zachodu mają teraz przewagę ekonomiczną, która „pozwala im na arogancję wobec Polski”.

– Historycznie jak już mówicie, to wtedy, kiedy Polska była atakowana przez Niemcy i przez Sowietów, to wasze państwa stały i patrzyły, jak Polska honorowo broni wartości. A potem za to, że Polska broniła tych wartości, oddaliście Polskę sowietom, i patrzyliście, jak przez dekady nie mogła się rozwijać – mówił Jaki, apelując: – Oddajcie nam te lata, które Polska straciła, to wtedy nikt z was sobie nie pozwoli na tę arogancję.

Finał wystąpienia Jakiego brzmiał natomiast: