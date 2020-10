Miller żartuje z Czarzastego. „Daj mi szansę, zadzwoń choć raz!”

„Podobno Włodzimierz Czarzasty skarży się na różnych gremiach, że od pięciu miesięcy nie odbieram od niego telefonów. Drogi Włodku – daj mi szansę, zadzwoń choć raz!” – napisał Leszek Miller w mediach społecznościowych.

Do wpisu europosła odniosła się Anna Maria Żukowska. „»Drogi Włodek« ma konto na Twitterze” – rozpoczęła, podając nazwę konta polityka. „Żeby się dowiedział o Pańskim wpisie, wystarczy go podlinkować. Ale najwyraźniej nie o poinformowanie Włodka chodziło w tym wpisie, prawda?” – napisała posłanka Lewicy.

Miller: Czy to presja na sąd, czy po prostu hate?

To nie pierwszy wpis, w którym Leszek Miller komentuje poczynania Włodzimierza Czarzastego. Zaledwie kilka dni temu polityk pisał, że „trudno uwierzyć, że Czarzasty może mieć aż tak lekceważący stosunek do prawa”. „Twierdzi, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nazywa się już statutowo Nowa Lewica, a jednocześnie, że Statut dopiero będzie rozpatrywany przez Sąd Apelacyjny. Czy to presja na sąd, czy po prostu hate?” – pytał Leszek Miller w piątek 2 października.