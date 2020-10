Patryk Jaki ostro do Hiszpana: Polska wam przeszkadza, bo dużo lepiej sobie radzi

W projekcie rezolucji podkreślono, że UE powinna opracować solidny programu działań na rzecz ochrony i umacniania demokracji, praworządności i praw podstawowych. Większość eurodeputowanych poparła ideę powołania takiego mechanizmu. Z kolei europosłowie Prawa i Sprawiedliwości krytykowali tę propozycję.

– Unia Europejska powinna być wyposażona w możliwość nakładania sankcji na państwa członkowskie, które podważają zasady rządów prawa – mówił w trakcie debaty hiszpański deputowany Domènec Ruiz Devesa. – Gdy w ramach funkcjonowania tego mechanizmu zostałoby stwierdzone naruszenie wartości z art. 2 TUE powinny być podejmowane odpowiednie kroki, w tym sankcje budżetowe – tłumaczył Hiszpan.

Patryk Jaki do Hiszpanów: Moglibyście się wiele od Polaków nauczyć

Odpowiedział mu Patryk Jaki. – Wypominacie nam dzisiaj strefy wolne od LGBT, a wiecie że Polska była jedynym państwem gdzie homoseksualizm nie był penalizowany? Od Polaków to moglibyście się jeszcze wiele uczyć – mówił Patryk Jaki. Zwrócił się także do eurodeputowanego z Hiszpanii Doemenca Ruiza Devesa.

– Dzisiaj Polska wam przeszkadza, bo dużo lepiej sobie radzi od was. Szczególnie popatrzcie na Hiszpanię, w której co drugi młody człowiek nie ma pracy. Od Polski moglibyście się uczyć, ale was to uwiera, dlatego Polskę atakujecie – oburzał się Jaki.