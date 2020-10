Zaprzysiężenie nowego rządu Morawieckiego. Bez Czarnka, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego

Zaprzysiężenie rządu miało odbyć się w poniedziałek 5 października. W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u Przemysława Czarnka plany uległy zmianie. Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę terminu zaprzysiężenia nowych ministrów. Piotr Müller poinformował także, że osoby, które miały bliski kontakt z zarażonym będą realizowały obowiązki „wynikające z przepisów”.

Zaprzysiężenie rządu bez Przemysława Czarnka

Uroczystość zaprzysiężenia rządu została ostatecznie przesunięta na wtorek na godz. 14.00 i odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, co zapowiadał rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Błażej Spychalski na konferencji prasowej poinformował, że – co oczywiste – Przemysław Czarnek nie będzie uczestniczył w zaprzysiężeniu rządu, a co za tym idzie nie obejmie oficjalnie nowej funkcji we wtorek 6 października. Polityk, który ma objąć funkcję Ministra Edukacji i Nauki, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że czuje się dobrze. Zaapelował także, aby „nie lekceważyć objawów”.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Pełna lista ministrów

Poniżej przedstawiamy skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego.

Minister-Członek Rady Ministrów - Michał Wójcik

Michał Wójcik to prawnik i działacz gospodarczy, doktor nauk społecznych. Poseł na Sejm V, VIII i IX kadencji. Od 2016 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.



Minister-Członek Rady Ministrów - Konrad Szymański

Konrad Szymański był posłem do PE VI i VII kadencji. W latach 2015–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2019–2020 minister-członek Rady Ministrów w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.



Minister-Członek Rady Ministrów - Łukasz Schreiber

Łukasz Schreiber to polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, w latach 2018–2019 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2019 minister-członek Rady Ministrów w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego, a także przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz sekretarz Rady Ministrów.



Minister-Członek Rady Ministrów - Michał Dworczyk

Michał Dworczyk jest z wykształcenia historykiem. Był posłem na Sejm VII, VIII i IX kadencji (od 2015), w 2017 sekretarz stanu w MON, od 2017 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2019 minister-członek Rady Ministrów.



Minister ds. samorządów w Kancelarii Premiera z ramienia Porozumienia - Michał Cieślak

Michał Cieślak to polski polityk, przedsiębiorca, inżynier agroekonomii, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.



Minister Środowiska i Klimatu - Michał Kurtyka

Michał Kurtyka to polski menedżer, ekonomista i urzędnik państwowy, doktor nauk ekonomicznych, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w 2018 sekretarz stanu w tym resorcie, w latach 2018–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Od 2019 roku Michał Kurtyka sprawował funkcję ministra klimatu.



Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg

Marlena Maląg to nauczycielka, urzędniczka, działaczka oświatowa i samorządowiec. Od 2019 roku sprawowała funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.



Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk

Andrzej Adamczyk to poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji, w latach 2015–2018 minister infrastruktury i budownictwa w rządzie Beaty Szydło oraz pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2018 roku sprawuje funkcję ministra infrastruktury.



Minister Rolnictwa i Leśnictwa - Grzegorz Puda

Grzegorz Puda urodził się w 1982 roku w Bielsku Białej. Jest magistrem inżynierem w zakresie zootechniki, a po pewnym czasie postanowił zaangażować się w politykę. Przez trzy kadencje zasiadał w Radzie Miejskiej swojego rodzinnego miasta, a w 2015 roku dostał się do Sejmu startując z listy PiS w okręgu bielskim. Rok temu został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z powodzeniem walczył także o mandat na kolejną kadencję Sejmu. Po rekonstrukcji rządu w listopadzie 2019 roku został wiceministrem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a kilka miesięcy później pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.



Minister Finansów – Tadeusz Kościński

Tadeusz Kościński to polski bankowiec i urzędnik państwowy, podsekretarz stanu kolejno w Ministerstwie Rozwoju (2015–2018), Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (2018–2019) oraz Ministerstwie Finansów (2019). Od 2019 roku Tadeusz Kościński sprawuje funkcję ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.



Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek

W latach 2015 – 2019 Przemysław Czarnek pełnił funkcję wojewody lubelskiego. Od 2019 roku jest posłem. W wyborach otrzymał 87 343 głosy, co było najwyższym indywidualnym wynikiem w okręgu. W parlamencie Czarnek zasiada w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pełni w niej rolę zastępcy przewodniczącego. Przemysław Czarnek naukowo jest związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.



Minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Rau

W ostatnich latach prof. Rau pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, a w roku 2020 został przewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Choć Zbigniew Rau związany jest przede wszystkim z Łodzią i tamtejszym uniwersytetem, to w swojej karierze pracował też na wielu zagranicznych uczelniach.



Minister Zdrowia – Adam Niedzielski

Adam Niedzielski to polski ekonomista i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Ma 47 lat. Jest absolwentem SGH na kierunkach ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2003 roku w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.



Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Kamiński

Mariusz Kamiński to poseł na Sejm III, IV, V, VII, VIII i IX kadencji, w latach 2006–2009 szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od 2011 wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Od 2015 r. sprawował funkcję ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło, pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego i drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. Pełnił funkcję koordynatora służb specjalnych. Od 2019 również wykonywał obowiązku ministra spraw wewnętrznych i administracji.



Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak

Mariusz Błaszczak jest polskim politykiem, samorządowcem, z wykształcenia historykiem. W latach 2015-2018 pełnił funkcję szefa MSWiA. Od 2018 r. zajmuje stanowisko ministra obrony narodowej w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.



Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro to polski polityk, poseł na Sejm IV, V, VI i VIII kadencji, współzałożyciel Polski Razem. Od 2015 roku sprawował funkcję ministra sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, a od 2016 roku objął funkcję prokuratora generalna.



Wicepremier, Minister Kultury i Sportu – Piotr Gliński

Piotr Gliński to poseł na Sejm VIII i IX kadencji. Od 2005 roku sprawował funkcję wiceprezesa Rady Ministrów i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Z wykształcenia jest socjologiem i profesorem nauk humanistycznych.



Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin

Jacek Sasin to polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VII i VIII kadencji. W 2007 r. był wojewodą mazowieckim, a w latach 2009-2010 – zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP. Od 2018 do 2019 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2019 r. został wiceprezesem Rady Ministrów.



Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin

Jarosław Gowin to polski polityk, były senator i poseł na Sejm RP, założyciel partii Polska Razem (zmieniła nazwę na Porozumienie), minister sprawiedliwości w latach 2011-2013, od 2015 roku wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło, a następnie Mateusza Morawieckiego.



Wicepremier, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa – Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński jest polskim politykiem i prawnikiem oraz prezesem i twórcą partii Prawo i Sprawiedliwość. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej działacz opozycji demokratycznej, w latach 2006-2007 prezes Rady Ministrów.



Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki to były bankowiec, minister finansów i rozwoju oraz wicepremier. Od 11 grudnia 2017 roku jest premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku Beatę Szydło.

Mateusz Morawiecki został również powołany na urząd ministra cyfryzacji.