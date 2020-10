Sośnierz o ciążach z gwałtu: Myślę, że ta jedna kobieta rocznie może się pogodzić z tym, że...

Początkowo nie zanosiło się na to, że ta konkretna internetowa dyskusja przerodzi się w tak burzliwą wymianę zdań. Dobromir Sośnierz odpowiedział jedynie na Twitterze partii Razem, porównując zakaz aborcji do zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Kiedy przeczytał, że zakaz aborcji nie sprawi, iż one znikną, szybko zripostował. „Czemu ten argument nie działa w sprawie futer? Zakazanie hodowli nie sprawi, że futra znikną, tylko będą wytwarzane gdzie indziej”.

Na tweeta posła Sośnierza odpowiedziała posłanka Paulina Matysiak. „Ja to widzę tak: zakaz hodowli zwierząt futerkowych ZMNIEJSZA cierpienie tysięcy zwierząt, zaostrzenie przepisów aborcyjnych ZWIĘKSZA cierpienie tysięcy kobiet” – wskazała. Taka odpowiedź nie przekonała jednak polityka Konfederacji, z wykształcenia teologa.

„Ciąża to nie cierpienie, tylko normalna konsekwencja współżycia. Aborcja powoduje śmierć milionów ludzi płci obojga” – pisał. „Proszę to powiedzieć kobietom zgwałconym albo takim, u których stwierdzono bezmózgowie płodu lub inne wady letalne” – mógł przeczytać w odpowiedzi.

Na tym jednak wymiana zdań nie mogła się zakończyć. Poseł Sośnierz chciał mieć w niej ostatnie słowo. „Ile rocznie jest ciąży z gwałtu? Opowiadacie o jakimś totalnym wyjątku, jakby to był poważny problem społeczny. Myślę, że ta jedna kobieta rocznie może się pogodzić z tym, że nie można zabić dziecka za winy ojca” – napisał.