Bosak: Cześć obostrzeń wprowadzonych przez rząd jest bezpodstawna w sensie prawnym

Bosak od samego początku wywiadu pytany był o zachowanie posłów Konfederacji na najbliższych posiedzeniach w Sejmie, zwłaszcza w kontekście nowych regulacji dotyczących noszenia maseczek na sali plenarnej. – Dziennikarze zostali wprowadzeni w błąd przez polityków – stwierdził były kandydat na prezydenta. – Obowiązek zakładania masek dla posłów byłby, kiedy ponad 150 osób będzie na sali, a posłów będzie mniej – zauważył. Dodał, że Konfederacja otrzymała pozwolenie na wprowadzenie tylko jednego posła, więc jej przedstawiciele będą musieli się zamieniać miejscami.

Bosak: Narasta niezrozumienie

Krzysztof Bosak krytycznie odnosił się też do zapowiadanych ostrzejszych kontroli przestrzegania obostrzeń pandemicznych, m.in. konieczności zasłaniania ust i nosa na ulicach. – Cześć obostrzeń wprowadzonych przez rząd jest bezpodstawna w sensie prawnym, albo pisana na kolanie, co prowadzi do dramatów, takich jak oddzielanie matek od dzieci na oddziale noworodkowym – mówił. – Narasta niezrozumienie, zniecierpliwienie i rozżalenie wśród obywateli. Mamy jeden wielki chaos prawny – podkreślał.

Bosak: Rząd nie ma żadnej strategii

Jednocześnie nie chciał podać rozwiązania Konfederacji. Stwierdził jedynie, że to rządząca koalicja powinna je zaproponować, a tego nie robi. – Rząd nie ma żadnej strategii. Gdyby ta strategia była, to minister Szumowski nie zostałby zdjęty z funkcji. Nie do końca będę wierzył w oficjalne wyjaśnienia – mówił. Podkreślał też, że on sam jako polityk musi „pracować twarzą” więc dużo łatwiej jest mu to robić, gdy nie ma jej zasłoniętej.