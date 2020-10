Jarosław Kaczyński brał udział w Powstaniu Warszawskim? Afera akapitowa na Twitterze

„Na stronie premier.gov.pl info – Jarosław Kaczyński w 1944 brał udział w Powstaniu Warszawskim, a urodził się 1949! Nieprawdopodobne, a jednak!” – napisał we wtorek 6 października poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński na Twitterze. Faktycznie, ułożenie akapitów było tak niefortunne, że na logikę kolejne zdanie można było przypisywać jako odpowiadające Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mało kto jednak doszukiwał się w tym manipulacji, biorąc całe zdarzenie za banalny błąd edytorski pracownika Kancelarii Premiera.

Joński: Akapity oddzielają myśli

Część użytkowników Twittera skrytykowała nawet Jońskiego, zarzucając mu, że „szuka dziury w całym”. Polityk postanowił więc dać wykład na temat pisania tekstów. „Akapitów używa się po to, aby oddzielić jedną myśl od drugiej. Jeżeli, dla przykładu, piszemy artykuł o kotach to w pierwszym akapicie będzie napisane o tym czym się odżywiają, w drugim o tym jak się im przycina pazury, a w trzecim o tym, kiedy się marcują” – informował.

Gotowalska: Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem

„Jako dziennikarka dziękuję Panu, Panie Pośle, za to szybkie szkolenie z tworzenia akapitów. Za ten piękny mansplaining (objaśnianie czegoś w sposób protekcjonalny – red.) również. Redaktor tej treści zrobił to niedbale. Ale wystarczy przeczytać tekst ze zrozumieniem, żeby wiadomo było, że to o ojcu JK, a nie o nim” – odpowiedziała Jońskiemu Żaneta Gotowalska.

Ostatecznie biogram Jarosława Kaczyńskiego został poprawiony.