Minister trafił na kwarantannę. Wczoraj był na zaprzysiężeniu rządu

„Po stwierdzeniu wczoraj koronawirusa u generała Jarosława Gromadzińskiego, z którym miałem kontakt, poddałem się kwarantannie i pracuję z domu” – poinformował na Twitterze Mariusz Błaszczak. Dzień wcześniej szef MON uczestniczył w zaprzysiężeniu rządu. „Nie mam żadnych objawów choroby” – zapewnił Błaszczak, życząc generałowi dużo zdrowia.

To kolejny minister, który trafił na kwarantannę. Na początku tygodnia informowaliśmy, że po raz czwarty izolować się musiał Jacek Sasin. Na COVID-19 choruje inny członek rządu, minister edukacji in spe – Przemysław Czarnek. W związku z tym polityk nie wziął udziału we wczorajszej uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.