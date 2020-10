Spotkanie Duda - Kukiz. Politycy rozmawiali o jednej z obietnic wyborczych prezydenta

Być może wielu z nas już o tym zapomniało, ale w trakcie ostatniej kampanii wyborczej Paweł Kukiz zaproponował kilka rozwiązań, które w formie listu otwartego przedstawił kandydatom ubiegającym się o urząd prezydenta. Wśród nich był m.in. pomysł na sędziów pokoju, czyli nowe rozwiązanie w polskim wymiarze sprawiedliwości, mające odciążyć sądy i skrócić okresy czekania na rozprawy. Chodziło o powierzenie najprostszych sporów zupełnie nowej kategorii sędziów.

W tamtym czasie entuzjastycznie do części tych postulatów odniósł się Andrzej Duda. Jak się okazuje, po zwycięstwie wyborczym nie zapomniał o pomysłach ruchu Kukiz'15. „Spotkaliśmy się dziś z Prezydentem Andrzejem Dudą, żeby porozmawiać o powołaniu wspólnego zespołu ekspertów ds. sędziów pokoju. Jak wiecie, jako Kukiz’15 od lat zabiegamy o to, by przyspieszyć postępowania sądowe i poddać wymiar sprawiedliwości kontroli obywateli” – przekazał na Facebooku Paweł Kukiz.

O dobrych chęciach prezydenta według niektórych komentatorów ma świadczyć też mianowanie nowego doradcy – Łukasza Rzepeckiego. Były poseł PiS i Kukiz'15 ma zajmować się m.in. właśnie sędziami pokoju. Na marginesie swojego wpisu Paweł Kukiz przypomniał też o konieczności zasłaniania ust i nosa w celu ochrony bliskich przed wirusem SARS-COV-2.