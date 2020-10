Marek Belka ujawnił prywatną wiadomość od Andrzeja Dudy. „Nie wstyd Panu, Prezesie?”

Były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, a obecnie europoseł Marek Belka pokazał prywatną wiadomość, którą otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk stwierdził, że głowa państwa „ciekawie dobiera linki” i złożył Dudzie „nieustające gratulacje” .

Co takiego znalazło się w wiadomości? To pytanie: „Nie wstyd Panu, Prezesie?” i odnośnik do definicji słowa „buc” w słowniku Wikipedii. W pierwszym znaczeniu czytamy tam, że „buc” to „ktoś zarozumiały, pyszałkowaty, tępy, głupi” .

Spór o oposa

Bez kontekstu trudno powiedzieć, do czego nawiązywał prezydent, wysyłając taką wiadomość. W ostatnim czasie Marek Belka krytykował aktywność Andrzeja Dudy na Twitterze, gdy głowa państwa włączyła się w rozwiązywanie zagadki na temat nazwy zwierzątka, którego zdjęcie wrzuciła jedna z internautek. „Opos” – ocenił prezydent, ściągając na siebie krytykę za zajmowanie się takimi rzeczami w czasie, gdy w Polsce dzieje się wiele ważnych rzeczy.

„Prezydent Duda cały czas się uczy. Dzisiaj, w związku ze zbliżającą się decyzją w sprawie tzw. Piątki dla zwierząt, rozpoznał zwierzątko ze zdjęcia na Twitterze. Gratulacje panie Andrzeju. Jutro proponuję przejść do wirusów” – skomentował aktywność głowy państwa Marek Belka.